DF registra queda nos homicídios após restrição de horários em distribuidoras de bebidas

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal divulgou que houve uma redução de 23% no número de homicídios após limitar o funcionamento das distribuidoras de bebidas até meia-noite.



Nos últimos três meses, o mês de junho destacou-se com o menor registro de homicídios na capital, totalizando nove casos. Comparado ao primeiro trimestre, os homicídios em distribuidoras caíram de 19 para 14, e os crimes noturnos reduziram em 66%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!