Dia D de vacinação acontece no Parque Tecnológico de Brasília nesta sexta

O Parque Tecnológico de Brasília , em parceria com a Secretaria de Saúde, promove nesta sexta-feira (23) a terceira edição do Dia D da vacina. O evento, que visa aumentar a cobertura vacinal no Distrito Federal, ocorrerá das 9h às 16h no Sebraelab. Estão disponíveis imunizantes contra a Covid-19, influenza e outras doenças. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e a carteira de vacinação.



