Dia das Mães impulsiona vendas e deve movimentar mais de R$ 14 bilhões no Brasil

O Dia das Mães, segunda data mais importante para o varejo brasileiro, deve movimentar mais de R$ 14 bilhões em vendas neste ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O valor representa um crescimento de 1,9% em relação a 2024.



Em Brasília , a expectativa é que os consumidores gastem, em média, R$ 275 com presentes, impulsionando as vendas no comércio local. Entre os itens mais procurados estão calçados, acessórios, roupas, perfumes, flores e chocolates.



Com o aumento no fluxo de clientes, especialmente na véspera da data comemorativa, lojistas apostam em promoções para atrair o público. “Promoções e descontos são essenciais para movimentar o comércio nessa época”, destaca Carolina Languardia, proprietária de uma loja na capital federal.