Dia Livre de Impostos destaca o impacto da alta carga tributária no bolso dos brasileiros

Consumidores de todo o Brasil estão aproveitando o Dia Livre de Impostos, que oferece descontos em produtos e serviços, celebrado nesta quinta-feira (29). No Distrito Federal, motoristas levantaram cedo para conseguir comprar gasolina a R$ 4,52 o litro, ao invés de R$ 6,65.



Um motorista afirmou que acordou às 5h30 para garantir o desconto: "a carga tributária é muito alta e não vemos retorno desses impostos". Bruno Fernandes, coordenador-geral da CDL Jovem do DF, explicou que o evento visa conscientizar sobre a alta carga tributária no Brasil e conta com a participação de diversos setores comerciais, incluindo redes de calçados e óticas.



