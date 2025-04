Diarista baleada por delegado no DF relata dificuldade para retomar a rotina

A diarista que foi baleada na casa onde trabalhava, no Jardim Botânico (DF), fala sobre as sequelas que teve e as dificuldades enfrentadas para retomar a rotina. O caso aconteceu em janeiro e Oscelina Moura Neves de Oliveira foi atingida em uma ação envolvendo um delegado da Polícia Civil.



Após 40 dias no hospital, ela usa uma bolsa de colostomia, enfrenta dores constantes e não conseguiu retornar ao trabalho. Sua família passa por dificuldades financeiras, com o marido tendo poucos trabalhos como pintor, e o filho mais velho que deixou o emprego para cuidar dela.



A família não recebeu auxílio ou indenização até o momento. Oscelina destaca também a dificuldade de acesso a banheiros adequados para quem usa colostomia e agradece o apoio que tem recebido da comunidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!