Diarista baleada por delegado no DF relata drama da recuperação: ‘cada dia é mais difícil’

No dia 16 de janeiro, Oscelina Moura de Oliveira foi baleada pelo próprio patrão enquanto trabalhava como diarista no Jardim Botânico, em Brasília . Após um mês de internação e três cirurgias, ela agora depende de uma bolsa de colostomia. Sua recuperação é marcada por dificuldades físicas e emocionais, além de desafios financeiros, já que o marido, pintor, encontra poucos trabalhos, e o filho mais velho deixou o emprego para cuidar dela.



O filho caçula, de apenas 13 anos, estava presente no momento do crime e desempenhou um papel crucial ao prestar os primeiros socorros. O delegado Mikhail Rocha e Menezes, autor dos disparos, está preso; sua esposa, Andrea Rodrigues, também foi atingida. A família ainda enfrenta dificuldades devido à falta de apoio e ajuda financeira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!