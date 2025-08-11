Logo R7.com
Distrito Federal é referência no combate à violência contra a mulher

A Secretaria de Segurança Pública anunciou reforço em ações de suporte às vítimas e ampliação de programas de apoio

Balanço Geral DF|Do R7

O Distrito Federal se destaca no combate à violência contra a mulher. Nos primeiros seis meses deste ano, o Judiciário analisou cerca de 13 mil medidas protetivas. Casos relatam violência doméstica, como o de uma mulher que levou cinco facadas e o de outra agredida após revogar sua proteção. A Secretaria de Segurança Pública anunciou reforço em ações de suporte às vítimas e ampliação de programas como o Viva Flor para proteção das mulheres.

