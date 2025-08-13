Distrito Federal enfrenta 87 incêndios em vegetação em um único dia

O Distrito Federal registrou 87 ocorrências de incêndio em vegetação, nessa terça-feira (12), segundo o Corpo de Bombeiros, totalizando mais de 300 hectares queimados. Destacam-se focos próximos ao Polo de Modas, no Núcleo Rural Ponte Alta e no Condomínio Privê. Com a umidade do ar em 23%, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para a região.



