R7 Brasília

Distrito Federal enfrenta 87 incêndios em vegetação em um único dia

Com a umidade do ar em 23%, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para a região

Balanço Geral DF|Do R7

O Distrito Federal registrou 87 ocorrências de incêndio em vegetação, nessa terça-feira (12), segundo o Corpo de Bombeiros, totalizando mais de 300 hectares queimados. Destacam-se focos próximos ao Polo de Modas, no Núcleo Rural Ponte Alta e no Condomínio Privê. Com a umidade do ar em 23%, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para a região.

