Distrito Federal registra uma das madrugadas mais frias do ano e dia mais seco

O Distrito Federal teve uma madrugada fria com temperatura mínima de 7,9 graus, perto da menor do ano, que foi de 7,8 graus em julho. A umidade caiu para 17%. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas amarelo e laranja válidos até terça-feira (12).



São 102 dias sem chuva, com o Reservatório do Descoberto operando a 84,4% e o de Santa Maria a 74,9%. Cuidados incluem hidratação adequada, especialmente para crianças e idosos, e evitar bebidas açucaradas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!