DNIT desativa sete radares na BR-040 após reprovação em testes do Inmetro

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) desativou sete radares de velocidade na BR-040, no trecho entre Cristalina e Brasília, depois que os equipamentos foram reprovados em testes realizados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) em maio deste ano.



Com a desativação, todas as multas aplicadas por esses radares serão canceladas, e motoristas que foram multados indevidamente poderão solicitar a restituição dos valores pagos. Os dispositivos só voltarão a funcionar após os ajustes necessários e nova aprovação do Inmetro.



