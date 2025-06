Do futebol à paternidade: ex-jogador deixa a carreira para cuidar dos filhos no Itapoã (DF) Ex-jogador de futebol, Caio Vinícius agora dedica-se à família e ao trabalho no metrô

Balanço Geral DF|Do R7 27/06/2025 - 16h32 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share