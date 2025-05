Do interior de SP para o DF: conheça a história de um torcedor apaixonado pelo Capital

Rodrigo Bianchi, um torcedor apaixonado pelo Capital, mudou-se de São Paulo para Brasília em 2013. Em 2018, ele se encantou pelo time quando este ascendeu invicto à elite do futebol candango. Rodrigo destaca a seriedade do projeto e suas esperanças de que o Capital alcance a Série C.



Nesta quinta-feira (22), às 21h30, o time enfrentará o Botafogo na Arena BRB Mané Garrincha. "O principal objetivo do Capital este ano é o acesso à Série C", afirma Rodrigo, que estará presente para apoiar a equipe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!