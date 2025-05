Dois anos após o crime, acusado de estuprar e matar estudante no DF será julgado nesta quarta

Sérgio Alves da Silva, de 42 anos, acusado de sequestrar, abusar e assassinar a estudante Regiane da Silva Oliveira, de 21, será julgado nesta quarta-feira (14). O crime ocorreu em abril de 2023, em Planaltina, no Distrito Federal, quando Sérgio abordou Regiane, que voltava da escola de bicicleta, levando-a para uma área isolada.



Após cometer o crime, ele vendeu a bicicleta para comprar drogas. Sérgio, que já possuía histórico por estupro e estava foragido do sistema prisional, confessou o crime à polícia. O Tribunal do Júri se reunirá para decidir o destino do réu a partir das 13h.



