Dono pede solução após loja em Samambaia (DF) ser alvo de arrombamentos frequentes

Funcionários de uma loja especializada na venda de queijos em Samambaia Sul (DF) relataram um novo arrombamento ocorrido na madrugada deste domingo (3). O prejuízo total dos últimos incidentes ultrapassa R$ 40 mil. As câmeras registraram a ação dos criminosos que levaram televisões e notebooks.



João Roseno, gerente comercial, expressou sua preocupação, mencionando que a sensação de insegurança está crescendo. "A gente não pode vir trabalhar, trabalhar até mais tarde, porque aqui é o refém dos bandidos da região."



No primeiro semestre deste ano, a Secretaria de Segurança Pública contabilizou 173 furtos na região. Um boletim foi registrado na delegacia local para investigação do caso.



