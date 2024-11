Doses excessivas de medicamentos para dormir podem causar danos para a saúde

Especialistas alertam para os perigos do uso excessivo de remédios para dormir, como o Zolpidem. Esses medicamentos podem ser viciantes e causar impactos na saúde do usuário. A venda sem receita de Zolpidem e outros hipnóticos usados para tratar distúrbios do sono é proibida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O psiquiatra Fábio Leite explica que um dos efeitos colaterais é a perda cognitiva, que afeta na memória e concentração, podendo deixar o usuário mais lento e com quadros de sonambulismo.