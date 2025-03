Drenar DF conta com novas tubulações para escoar água na Asa Norte, em Brasília

Foi inaugurado, no Parque Internacional da Paz, o Drenar DF, um projeto de captação e drenagem de águas pluviais no Distrito Federal. Com investimento superior a R$ 180 milhões, o projeto já duplicou a capacidade da rede de drenagem existente, construindo 291 bocas de lobo nas quadras iniciais da Asa Norte.



Além disso, o parque oferece novas áreas de lazer, como ciclovias e espaços verdes. Iniciativa visa também a integração com o Lago Paranoá, melhorando a filtragem da água. Futuras fases do Drenar DF expandirão suas melhorias para regiões como Ceilândia e Taguatinga.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!