Duas crianças são socorridas após atropelamento na BR-070, em Luziânia

A Polícia Rodoviária Federal atendeu rapidamente à ocorrência e o motorista do carro permaneceu no local, prestando socorro. O teste do bafômetro foi negativo para álcool, e a documentação estava em dia. A criança mais nova apresentou sinais de choque e foi levada ao Hospital de Base. A outra teve ferimentos leves e ficou em observação na UPA de Luziânia. A mãe acompanhou o atendimento hospitalar. As crianças atravessaram a rodovia fora do semáforo e área de segurança, em uma via de alta movimentação.



