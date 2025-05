Dupla é presa e menores são apreendidos após roubo de celular em Brasília

Um homem foi flagrado roubando o celular de uma hóspede em um hotel no Setor Hoteleiro, próximo à Torre de TV, em Brasília. Filmado durante o assalto, ele tentou esfaquear um vigilante com um facão após ser impedido de agir.



Dois adultos foram detidos e dois menores também foram apreendidos. O caso está sob investigação da 1ª DP e da Delegacia da Criança e do Adolescente. A Polícia Civil solicita informações adicionais pelo dique denúncia 197.



