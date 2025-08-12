Logo R7.com
R7 Brasília

Dupla é presa por matar vigilante em distribuidora de bebidas em Planaltina de Goiás

Segundo testemunhas, a vítima estava na fila do caixa quando foi surpreendido por dois homens que o atacaram

Balanço Geral DF|Do R7

Suspeitos de matar um vigilante dentro de distribuidora de bebidas em Planaltina de Goiás são presos, nessa segunda-feira (11). A vítima era empresário do ramo de segurança e vigilante. Segundo testemunhas, ele estava na fila do caixa quando foi surpreendido por dois homens.

Um deles efetuou pelo menos dois tiros e o outro desferiu três facadas contra o vigilante, que morreu no local. Um dos envolvidos se entregou à polícia com um advogado. Já o segundo foi encontrado escondido em uma área rural e foi preso junto com a arma utilizada no crime.

