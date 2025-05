Dupla é presa por roubar restaurante no Gama (DF) e fazer segurança de refém

Dois homens foram presos suspeitos de assaltar um restaurante no Gama (DF) no fim de abril. Crime foi registrado por câmeras de segurança e na ocasião, um vigilante foi mantido em cárcere por mais de 25 minutos. Os criminosos, um deles ex-funcionário, vasculhavam o restaurante e levavam objetos, incluindo um cofre. A dupla foi presa após investigação e coleta de provas.



