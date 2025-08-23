Logo R7.com
Dupla Murilo e Benício revelam projeto musical e novo DVD em Brasília

Durante a conversa, Murilo e Benício destacaram suas influências musicais no sertanejo, como Matogrosso e Mathias

Balanço Geral DF|Do R7

A dupla Murilo e Benício compartilhou, em entrevista à RECORD, sua trajetória de oito anos na música. Eles recordaram a participação no último programa do Gugu e anunciaram o lançamento do DVD "Nostalgia", com regravações musicais.

Os cantores também comentaram sobre um projeto semanal de shows às sextas-feiras na Toca do Peixe, em Brasília. Durante a conversa, Murilo e Benício destacaram suas influências musicais no sertanejo, mencionando duplas como Matogrosso e Mathias, e ressaltaram a importância de manter vivas as tradições do gênero.

