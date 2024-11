Dupla que quebrou parede de comércio com marreta furtou mais de R$ 100 mil

Os dois ladrões que invadiram uma distribuidora de bebidas quebrando uma parede a golpes de marreta, em Santa Maria, furtaram mais de R$ 100 mil, além de cartões de crédito. O dinheiro estava em um cofre, no escritório do estabelecimento. Câmeras de segurança gravaram a ação, na madrugada da última sexta-feira (25).



Os criminosos furtaram também produtos, como bebidas alcoólicas caras e cigarros. A 33ª Delegacia de Polícia Civil, em Santa Maria, investiga o caso. Até a tarde desta terça (29), ninguém havia sido identificado nem preso. Quem quiser colaborar com dicas sobre o paradeiro dos ladrões pode fazer contato com a PCDF, pelo telefone 197.