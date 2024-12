'É campeão': botafoguenses festejam título inédito da Libertadores na Argentina

O palco era argentino, mas quem comandou a festa foram os brasileiros amantes do Botafogo, campeão da Copa Libertadores da América 2024. O alvinegro carioca derrotou o Atlético-MG por 3 x 1, no último sábado (30), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e conquistou o título inédito, levando milhões de torcedores à loucura. Parte deles, festejou nas ruas de Buenos Aires. A equipe da RECORD Brasília estava lá e acompanhou toda a celebração.



No domingo (1), o elenco, comissão técnica e dirigentes do Botafogo desembarcaram no Rio de Janeiro e desfilaram em carro aberto, embalados pelos torcedores. O time agora volta as atenções para as últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, do qual é líder, com três pontos a mais que o segundo colocado, Palmeiras.