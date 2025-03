Eixão do Lazer funcionará normalmente durante o feriado de Carnaval

O Eixão do Lazer estará aberto ao público das 6h às 18h durante o domingo, segunda e terça-feira de Carnaval, permanecendo fechado para veículos. O fechamento aos veículos seguirá a prática comum de domingos e feriados. Enquanto isso, as operações de fluidez em rodovias distritais, como a DF 095, DF 001 entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, e a BR 070, serão interrompidas e retornarão na quarta-feira após o feriado.



