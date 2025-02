Em busca de mais um título, Gama se prepara para jogo no Candangão BRB 2025 neste sábado

O estádio Bezerrão será palco do confronto entre Gama e Legião amanhã, com transmissão da RECORD Brasília, a partir das 15h30. O Gama, fundado em 1975 e maior campeão do Candangão com 13 títulos, busca superar um jejum desde 2020. Apenas quatro jogadores permanecem da temporada passada: Renan Rinaldi, Pedro Romano, Wellington e o veterano Nunes, que garante estar em ótima forma. Marcelo Toscano, aos 39 anos, é uma das novidades para animar a torcida. Após empatar com Sobradinho, o Gama tem a vitória como objetivo essencial.