‘Emocionalmente abalado’: PMDF fala sobre policial que agrediu segurança no Hospital de Base

Um incidente no Hospital de Base, em Brasília, envolveu um policial militar que, ao tentar acompanhar a mãe com suspeita de AVC, agrediu o supervisor de segurança após ser impedido de entrar sem identificação. Testemunhas apontaram que o policial tentou forçar a entrada.



A corporação afirmou que ele estava desarmado e emocionalmente abalado. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde confirmou que os protocolos de segurança foram seguidos. O sindicato dos vigilantes pediu apuração rigorosa e mais efetivo de segurança nas unidades de saúde.



O supervisor de segurança agredido relatou: "Ele agrediu os vigilantes e com um soco no peito ameaçou na minha presença." O secretário de segurança destacou a importância de manter a calma em situações médicas críticas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!