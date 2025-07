Empresa assina termo para diminuir danos ambientais após desabamento em lixão de Goiás

A empresa Ouro Verde, responsável pelo lixão que desabou em Padre Bernardo, em Goiás, assinou um termo de ajuste de conduta com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. O termo estabelece prazos para mitigar os danos ambientais, incluindo a retirada do lixo do córrego Santa Bárbara até 21 de julho, com conclusão total até 15 de setembro de 2025.



A empresa deve também apresentar um projeto para uma nova lagoa de chorume e instalar ensacadeiras em datas específicas. A Secretaria supervisionará por relatórios semanais e quinzenais. O termo não autoriza a operação do empreendimento, nem isenta a empresa de responsabilidade por danos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!