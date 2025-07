Empresa deve ressarcir moradores após desabamento de obra em Valparaíso de Goiás

Em Valparaíso de Goiás, várias residências foram danificadas após uma obra de um condomínio vertical na última quarta-feira (16). A construção resultou no desabamento de parte do muro e em danos a casas vizinhas, levando à interdição de cerca de dez imóveis por risco de desmoronamento.



Uma das moradoras afetadas relembra o momento de pânico: "Eram duas da tarde. Minha filha havia acabado de sair do quintal, onde brincava. Tudo foi engolido pelo buraco. Foi desesperador." O advogado dos moradores informou que notificações foram enviadas à construtora para buscar ressarcimento e apoio.



A construtora afirmou que arcará com os custos, mas a moradora busca ainda ser ressarcida pelas despesas já pagas do próprio bolso. Ela expressa seu descontentamento com a situação: "Era um sonho de dez anos. Agora, minha filha e eu estamos abaladas."



As autoridades locais foram alertadas para garantir ajuda aos afetados enquanto a situação é investigada e medidas de segurança são estabelecidas.



