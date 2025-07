Empresa é multada em R$ 37,5 milhões por desastre ambiental em Padre Bernardo (GO)

O governo de Goiás multou em R$ 37,5 milhões a empresa responsável pelo lixão em Padre Bernardo, após o desabamento de uma montanha de lixo que contaminou o Córrego Santa Bárbara. O incidente ocorreu em uma área de preservação ambiental, gerando um extenso trabalho de emergência liderado por equipes do ICMBio e da prefeitura local.



As ações incluem medidas para evitar que o lixo restante cause mais danos aos cursos d'água, além da abertura de estradas para a remoção do material. A empresa operava sem as licenças ambientais necessárias e foi interditada judicialmente. Além da multa, as propriedades rurais da região já enfrentam prejuízos devido à contaminação de suas águas e terras.



