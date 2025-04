Empresária acusa empresa aérea de barrar embarque de cadela paraplégica

Jornada Guimarães Diniz, uma tutora de Brasília, passou por um momento de frustração ao ser impedida de embarcar com sua cadela paraplégica, Chiquinha, em um voo. Apesar de toda a documentação e autorização de transporte estarem em ordem, a companhia aérea alegou que a bolsa de transporte não atendia aos padrões exigidos.



Chiquinha, além de ser uma companheira diária, é um animal de suporte emocional para Jordana, que se viu obrigada a seguir viagem sozinha. Em resposta à situação, Jordana entrou com uma ação judicial contra a empresa por danos morais. A companhia afirmou que suas normas são para garantir o bem-estar dos animais a bordo.



Jordana expressou sua frustração com o despreparo dos funcionários e busca uma solução para evitar futuros constrangimentos. "Foi uma experiência muito frustrante e emocionalmente desgastante", afirmou a empresária.



