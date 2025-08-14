Logo R7.com
Empresário que agrediu companheira no elevador de prédio no Guará (DF) se torna réu

O caso foi classificado como lesão corporal, mas novas provas podem alterar para tentativa de feminicídio

Balanço Geral DF|Do R7

O Ministério Público denunciou o empresário Cleber Lúcio Borges por agredir a companheira em um elevador no Guará (DF). Inicialmente, o caso foi classificado como lesão corporal, mas novas provas podem alterar para tentativa de feminicídio.

Cleber também enfrentará acusações por furto de energia e posse ilegal de arma. A vítima, no entanto, não quis prestar queixa. O caso ocorreu em 1º de agosto, e a investigação continua para possível reclassificação dos crimes.

