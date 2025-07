Empresário tem retrovisor quebrado em estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto

Um empresário teve o retrovisor quebrado em estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto. Mesmo pagando R$ 250 mensais, ele reclama da falta de segurança no local. Segundo ele, há apenas uma cancela na entrada, o que permite que qualquer pessoa acesse o estacionamento sem controle.



A administração é feita por um consórcio que também gerencia a rodoviária. Prejuízo foi de R$ 250 e ele cobra mais controle de acesso. O consórcio afirma que os veículos estão assegurados e câmeras de segurança estão sendo instaladas para monitorar os bolsões de estacionamento.



