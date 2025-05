Empresários discutem iniciativas para criação de novos empregos e mais renda para o DF

Um encontro de empresários e políticos, promovido pelo Lide, acontece em Brasília. Participam o Governador Ibaneis Rocha, a vice-governadora Celina Leão e o senador Ciro Nogueira como palestrante convidado.



Mais de 200 participantes discutem alternativas para fortalecer o mercado produtivo no Distrito Federal e no Brasil. Paulo Octávio, diretor do Lide Brasília, reúne esses líderes para colaborar em novas ideias que possam gerar crescimento econômico, emprego e renda.



