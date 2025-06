Enem: projeto oferece preparação gratuita para alunos com necessidades especiais

Alunos com necessidades especiais podem se inscrever no projeto Enem Inclusivo e Especial 2025. A iniciativa da Secretaria de Educação do Distrito Federal visa oferecer aulas preparatórias gratuitas a estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades. As inscrições estão abertas até sexta-feira (6) pelo site do Inep. As aulas ocorrerão aos sábados e incluirão lanche, camisetas e material didático.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!