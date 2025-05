Entenda como a substância do cigarro eletrônico age no corpo e os perigos causados

Os riscos do cigarro eletrônico se tornam evidentes com o falecimento de uma adolescente de Brasília. A pneumologista Flávia Fonseca destaca que a nicotina sintética nos vapes causa dependência rapidamente e que seus aromatizantes podem conter substâncias desconhecidas, nocivas ao corpo.



O Brasil proíbe a comercialização desses dispositivos, e estudos indicam que não são eficazes para parar de fumar. A Anvisa reforça que o uso desses produtos não é recomendado, especialmente para jovens, devido aos potenciais impactos negativos à saúde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!