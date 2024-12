Enxurrada invade casas e deixa moradores desabrigados em Valparaíso de Goiás

Moradores de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, tiveram prejuízos depois das fortes chuvas que atingiram a cidade nessa quarta-feira (4). Em um condomínio, a água e a lama invadiram casas, e carros foram levados pela enxurrada.



Parte do muro do residencial foi arrancado, e a água atingiu mais de um metro de altura. Ao todo, quatro famílias estão desabrigadas. A prefeitura do município disse que já começou a tomar medidas para ajudar as famílias que estão em situação de risco.