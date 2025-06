Equipes da Polícia Militar Ambiental seguem à procura de onças vistas no DF

Equipes da Polícia Militar Ambiental continua as buscas por três onças pardas que foram vistas nas regiões do Varjão, Lago Norte e no Taquari, no Distrito Federal. A corporação reforçou o alerta de segurança, recomendando que moradores evitem transitar sozinhos, especialmente no final da tarde. O monitoramento dos animais envolve veterinários e outros órgãos especializados.



Até agora, ataques a um cavalo e galinhas, além de ferimentos em um cachorro, foram registrados. Acredita-se que a presença das onças esteja ligada à busca por alimento, devido à degradação ambiental nas proximidades do Parque Nacional. Segundo a tenente Thays Gonçalves, a ocorrência surpreendeu, já que não havia registros recentes de onças na região.



