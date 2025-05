Escola diz ter tomado medidas no caso de aluno agredido dentro da unidade no DF

Um adolescente permanece internado na UTI após ser agredido por um colega em uma escola particular em Águas Claras (DF). A direção da escola informou que acionou as famílias dos envolvidos e registrou a ocorrência na Delegacia da Criança e do Adolescente.



As imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia. O estudante responsável pela agressão foi transferido, e ações pedagógicas foram realizadas com a turma para promover valores de respeito e convivência pacífica. O adolescente agredido enfrenta problemas nos rins.



