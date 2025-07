Especialista aponta que 95% dos incêndios no Distrito Federal tem origem humana

Uma força-tarefa iniciou a criação de aceiros na área de proteção ambiental Gama-Cabeça de Veado, no Distrito Federal. Essa técnica, utilizada há cerca de cinco anos, consiste em faixas sem vegetação que ajudam a conter incêndios florestais. A área cobre 25 mil hectares e abriga diversas espécies.



Diego Lima, especialista na área, alerta que 95% dos incêndios tem origem humana e destaca a importância de especialistas para executar essa prática com segurança. Ele explica que o aceiro cria barreiras para conter o avanço do fogo, diferenciando-se dos incêndios descontrolados.



