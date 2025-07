Especialista explica riscos de escapamentos adulterados em motos

O Detran realizou a Operação Sossego, em Ceilândia (DF), para abordar motociclistas com escapamentos adulterados, visando combater a poluição sonora. Durante a ação, foram verificadas 10 motos com irregularidades de habilitação.



Especialistas explicaram que muitos motoboys optam por usar escapamentos esportivos para se destacar no trânsito, apesar de serem proibidos. A blitz foi parte de um esforço para garantir a tranquilidade e a segurança nas vias públicas.



