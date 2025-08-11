Logo R7.com
Especialistas avaliam efeitos e desafios da proibição de celulares nas escolas

Pais relatam melhorias na concentração e socialização, mas enfrentam desafios na aplicação uniforme da norma

Balanço Geral DF|Do R7

Seis meses após a lei que proíbe o uso de celulares, tablets e jogos eletrônicos nas escolas, a legislação apresenta resultados mistos. A regulamentação, feita em fevereiro, impõe regras para colégios públicos e particulares.

Uma pesquisa, realizada entre fevereiro e março, revelou que 51% dos alunos não levam mais celulares para a escola. No ensino médio, entretanto, 63% ainda usam dispositivos nas aulas. Pais relatam melhorias na concentração e socialização, mas enfrentam desafios na aplicação uniforme da norma.

Questões sobre saúde mental e prevenção do cyberbullying são destacadas, mas a implementação desigual e a falta de infraestrutura nas escolas persistem como obstáculos significativos.

