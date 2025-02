Especialistas dão dicas de como evitar choques elétricos durante o Carnaval

Em Goiânia, um homem morreu ao tocar em fios de alta tensão enquanto trabalhava em um trio elétrico durante um show de carnaval. Para prevenir acidentes semelhantes, a Neoenergia intensificou ações de conscientização sobre segurança elétrica no Carnaval, reforçando o número de equipes no Distrito Federal.



O tenente Ronaldo Barros, do Corpo de Bombeiros, alerta que é essencial manter distância de fios energizados e acionar imediatamente os serviços de emergência em casos de acidentes. Ele destaca a importância de nunca tocar em cabos caídos, mesmo que pareçam inofensivos, e indica o uso de materiais isolantes ao ajudar alguém em perigo.



Além disso, redes elétricas em áreas de grande circulação no DF já foram inspecionadas. Recomenda-se atenção redobrada com crianças e evitar o uso de serpentinas metálicas perto da rede elétrica. Em caso de chuvas, a população pode contatar os serviços de emergência pelo número 116 ou através dos canais digitais da empresa.



