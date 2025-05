Especialistas ensinam medidas que acalmam pets e podem evitar ataques

No Distrito Federal, foram registrados mais de 280 ataques de cães a pessoas no ano passado. Especialistas discutem as causas da agressividade nos animais e como o manejo pode influenciar esse comportamento. A legislação local exige o uso obrigatório de focinheira para certos tipos de cães em espaços públicos.



Fatores como doenças físicas e psicológicas podem contribuir para a agressão dos animais. Avaliações veterinárias são recomendadas para entender essas situações. O treinador Felipe Kaelli, com 25 anos de experiência, destaca que o comportamento agressivo muitas vezes resulta de um processo longo, onde sinais prévios não foram percebidos.



Além disso, doenças e estímulos externos podem agravar a agressividade. A veterinária consultada reforça a necessidade de avaliações fisiológicas para identificar causas subjacentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!