Esporte da Record Brasília viaja à Argentina para cobertura da final da Libertadores

A equipe de Esportes da RECORD Brasília está de malas prontas. O destino? Buenos Aires, capital da Argentina. Isso porque, neste sábado (30), Atlético-MG e Botafogo vão decidir o título da Taça Libertadores da América. E o jornalismo da RECORD vai acompanhar, de perto, cada detalhe da preparação das equipes, além da expectativa dos torcedores.



A finalíssima da principal competição sul-americana está prevista para as 17h, no Estádio Monumental de Núñez, do River Plate. O alvinegro carioca busca a conquista inédita. Já o Galo mineiro tenta vencer a competição pela segunda vez – a primeira ocorreu em 2013.