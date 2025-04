Esquema de falso frete e desvio de cargas é desmantelado em operação no DF e Goiás

Cinco pessoas foram presas temporariamente por suspeita de integrarem uma quadrilha que aplicava o golpe do falso frete. A ação conjunta da Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal identificou o uso de perfis falsos para enganar empresários e desviar cargas com caminhões de placas clonadas.



Segundo o delegado, cada membro tinha uma função específica, desde a negociação até a revenda ilegal das mercadorias. O esquema já fez pelo menos oito vítimas, enquanto três suspeitos continuam foragidos.



