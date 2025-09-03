Esquema de falsos investimentos movimentou ilegalmente mais de R$ 1 bilhão

Na madrugada desta quarta-feira (3), a Polícia Civil deflagrou uma operação contra um esquema de falsos investimentos que movimentou ilegalmente mais de R$ 1 bilhão. A ação ocorreu simultaneamente em São Paulo , Roraima, Paraná e Bahia, resultando na prisão de três suspeitos e na vistoria de 21 endereços.



A investigação começou quando um empresário de Taguatinga relatou um golpe de R$ 220 mil, ocorrido em abril. O esquema envolvia grupos de WhatsApp, onde um suposto especialista em economia de São Paulo oferecia dicas de investimento por outra plataforma.



Segundo a polícia, a plataforma prometia lucros falsos e funcionava apenas como fachada, sem realizar investimentos reais. Os suspeitos usavam empresas de fachada para movimentar os valores. Parte do dinheiro era lavado por meio de moedas digitais, crédito de carbono e exportação de produtos alimentícios.



Agora, as autoridades buscam mais vítimas e tentam recuperar os ativos desviados. Os investigados responderão por estelionato, fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!