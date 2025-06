Estudante de faculdade em Taguatinga (DF) denuncia racismo em grupo de mensagens

Uma estudante de engenharia de software em uma universidade particular de Taguatinga (DF) relatou ter sido vítima de racismo em um grupo de mensagens. O caso, ocorrido no final de maio, está sendo investigado pela Polícia Civil como injúria racial.



Após mensagens ofensivas provocadas por uma postagem inadequada de um colega, a jovem foi autorizada a assistir às aulas no regime online. A universidade destacou que está prestando apoio psicológico à aluna e que tomará as medidas necessárias após a conclusão da investigação. "Essa situação é chocante, especialmente dentro de uma universidade", declarou a jovem.



