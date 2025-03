Evento Bora de Bike celebra os 134 anos da cidade de Planaltina de Goiás

No próximo domingo (16), o evento Bora de Bike acontecerá na Praça Central de Planaltina de Goiás, com início às 7h. Parte das comemorações dos 134 anos da cidade, a programação inclui shows e festivais gastronômicos ao longo do fim de semana. O delegado Cristiomário, prefeito da cidade, salienta a importância do evento para o bem-estar e segurança no trânsito. As inscrições continuam abertas e os participantes devem levar suas bicicletas. A segurança será reforçada por diversas forças policiais durante o evento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!