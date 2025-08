Evento de capoeira em Ceilândia (DF) reúne tradição e cultura afro-brasileira

Um evento de 30 horas de Capoeira ocorre em Ceilândia (DF). A terceira edição começou às 10h e se estenderá até domingo às 16h. O mestre Romeu destacou que o objetivo é resgatar jovens para a capoeira e valorizar a cultura local, com 40 anos de resistência na região.



Participantes de diversas partes do Brasil estão presentes no local, que fica ao lado da Feira Central de Ceilândia. A atividade envolve dança, música e esporte na manifestação cultural afro-brasileira. Uma participante, com 30 anos de experiência, destaca que a capoeira representa saúde e qualidade de vida.



