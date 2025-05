Evento na Câmara Legislativa do DF homenageia mães atípicas e cuidadores

A Câmara Legislativa recebe, nesta quinta e sexta-feira, o segundo seminário "Mãe, deixa eu cuidar de você: compartilhando a caminhada". O evento, gratuito e aberto ao público, é uma homenagem às mães atípicas e aos cuidadores que enfrentam os desafios diários da infância atípica.



A proposta do seminário é oferecer acolhimento, escuta ativa e momentos de fortalecimento físico, emocional e social, com rodas de conversa, palestras, atividades sensoriais e debates com especialistas de diversas áreas da saúde, educação e assistência social.



Também serão disponibilizados espaços de relaxamento e atendimento individual para as participantes. O encerramento será marcado pela entrega simbólica de cartas escritas pelas mães para si mesmas. O seminário acontece das 13h às 18h30.



